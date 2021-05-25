Старейший российский байкер погиб в ДТП в Мытищах

Москва, 25 мая. Валерий Ивашкин, получивший кличку "Дед" из-за большого водительского стажа, разбился насмерть в аварии на Новомытищинском шоссе.

Смерть байкера подтвердили в сообществе "Мото Мытищи". В посте говорится, что Ивашкин последние сорок лет провел за рулем красного отечественного мотоцикла "Ява". Впервые он сел за руль в 13 лет.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что один водитель не включил поворотник и начал перестраиваться в другой ряд, где находился байкер. Тот не успел среагировать и врезался на скорости в ограждение.

Прощание с байкером состоится у Мытищинского морга. Мотоциклиста похоронят на Волковском кладбище.