Представители 20 стран обсудят технологии умного города на форуме Smart Cities Moscow

Москва, 25 мая. Онлайн-форум Smart Cities Moscow стартует в российской столице. В нем поучаствуют представители 20 стран.

Организатором мероприятия выступила московская администрация. В список спикеров входят главы и члены правительств стран и городов Европы, Северной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока, руководители подразделений и практик Всемирного банка. Деловая программа форума разделяется на несколько направлений. Среди них инфраструктура и технологии умного города, умный город для жизни, а также устойчивое развитие умного города.

«Форум Smart Cities Moscow даст возможность обсудить, как внедрение технологий влияет на развитие городов и как самим городам адаптироваться к ускоренной цифровизации», — объяснил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников форума «Экосистема». Он начался в Вологодской области 23 мая и продлится четыре дня. Регион гостеприимно встречает активистов экологических движений, отметил российский глава Владимир Путин.