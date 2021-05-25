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25 мая 12:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:05
Политика
Провокацию с флагом Белоруссии назвали вершиной скудоумия первых лиц Латвии
12:04
Общество
Искусственный интеллект в РФ начали привлекать к вынесению судебных решений
12:03
Происшествия
Краснодарец на почве ревности с двух ударов расправился с гостем
12:03
Происшествия
Рекламные клипы Dolce & Gabbana в Instagram проверяет полиция
11:59
Весь мир
Ситуация в Мали: международные организации осуждают захват временного президента
11:58
Шоу-бизнес
Ивлеева пьет коктейли с Юлией Коваль после слухов об измене Элджея
11:57
Общество
Оптогенетика помогла вернуть зрение утратившему его 40 лет назад мужчине
11:52
Общество
Прививки от коронавируса к осени должны сделать 60% россиян
11:47
Армия
В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35
11:46
Происшествия
Умер актер, сыгравший Билли Мерчанта в сериале «Офис»
11:46
Экономика
Средний лимит по кредитным картам рекордно вырос в России
11:45
Происшествия
Водолазов и беспилотники привлекут для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
11:43
Технологии
Российские специалисты завершают создание двигателя для космического корабля «Орел»
11:38
Общество
Грузия откроет закрытые более года назад сухопутные границы
11:37
Экономика
Минфин РФ заявил о неожиданно высоком росте экономики страны
11:37
Политика
Мэр Нижневартовска ушел в отставку
11:37
Политика
Железняк пристыдил еврочиновников за лицемерную политику в адрес России
11:35
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом Monavista Daily
11:34
Происшествия
На Кубани экс-полицейские отправятся в тюрьму за письма с ядом
11:33
Происшествия
Труп бородатого рыбака нашли на берегу реки Волхов
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Представители 20 стран обсудят технологии умного города на форуме Smart Cities Moscow

Общество
Представители 20 стран обсудят технологии умного города на форуме Smart Cities Moscow
pixabay.com

Москва, 25 мая. Онлайн-форум Smart Cities Moscow стартует в российской столице. В нем поучаствуют представители 20 стран.

Организатором мероприятия выступила московская администрация. В список спикеров входят главы и члены правительств стран и городов Европы, Северной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока, руководители подразделений и практик Всемирного банка. Деловая программа форума разделяется на несколько направлений. Среди них инфраструктура и технологии умного города, умный город для жизни, а также устойчивое развитие умного города.

«Форум Smart Cities Moscow даст возможность обсудить, как внедрение технологий влияет на развитие городов и как самим городам адаптироваться к ускоренной цифровизации», — объяснил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников форума «Экосистема». Он начался в Вологодской области 23 мая и продлится четыре дня. Регион гостеприимно встречает активистов экологических движений, отметил российский глава Владимир Путин.

москва форум сергунина
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