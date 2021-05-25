ЦДМ на Лубянке в Москве не открылся вопреки решению суда

Москва, 25 мая. Центральный детский магазин в Москве не открылся. При этом в ЦДМ заявляли, что суд приостановил деятельность учреждения до 24 мая.

Мещанский суд Москвы ранее приостановил работу магазина на семь суток. Соответствующее решение было принято из-за нарушений санитарных мер против распространения коронавируса.

В универмаге 16 мая прошла встреча с артистами из фильма «Майор Гром». Число гостей превысило допустимое в условиях пандемии количество. Граждане не могли соблюдать социальную дистанцию.