Беседки-ротонды обновили в московском Парке Горького

Москва, 25 мая. Знаменитые беседки-ротонды 1802 года отреставрировали в столичном Парке Горького, сообщили в администрации главы города.

Беседки установлены на Пушкинской набережной. Они построены по проекту Матвея Казакова. Эти беседки входили в архитектурный ансамбль Голицынской больницы для бедных. Их реставрация началась в феврале 2019 года. На тот момент на некоторых беседках разрушилась белокаменная кладка колонн.

«Первый этап реставрации включал в себя усиление и ремонт фундамента беседок-ротонд. Затем специалисты приступили к самому трудоемкому процессу — полностью перебрали и отшлифовали белый камень колонн, заменили металлические сердечники, отреставрировали белокаменный антаблемент», —рассказали в департаменте культурного наследия Москвы.

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