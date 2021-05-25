Дело в отношении рэпера Моргенштерна рассмотрят в июне

Москва, 25 мая. Административное дело, которое завели в отношении исполнителя Моргенштерна, рассмотрят в Зюзинском суде Москвы. Заседание назначено на 3 июня.

Ранее был составлен административный протокол о пропаганде наркотических средств, психотропных веществ, которую заметили в песнях «Розовое вино 2» и «Family».

При этом, по словам адвоката музыканта Сергея Жорина, экспертиза не нашла в песнях Моргенштерна пропаганды наркотических средств. Защитник уточнил, что проводилось несколько исследований, результаты которых не совпали, признаки пропаганды в песнях музыканта, как утверждает Жорин, не подтвердились.

Ранее певец попал в черный список на Украине из-за пропаганды насилия и жестокости. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), рэпер пропагандирует употребление и распространение наркотических веществ. Все это создает предпосылки для конфликтных ситуаций с участниками и организаторами концертов рэп-исполнителя, сообщал ФАН.