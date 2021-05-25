Медики Москвы не выявили случаи COVID-19 в домах престарелых после вакцинации

Москва, 25 мая. Случаи коронавируса в столичных домах престарелых после вакцинации отсутствуют, заявили власти города.

Вакцинация россиян в домах престарелых Москвы завершилась еще в феврале. К тому же медики привили проживающих в пансионатах для ветеранов труда. Речь идет о вакцинации девяти тысяч человек. Это 93% жителей более 30 социальных учреждений.

Новые штаммы COVID-19, провоцирующие более тяжелую форму инфекции, пока не выявлены, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Исследования уже известных науке вариантов коронавируса продолжаются.