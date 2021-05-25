Москвичка сбила двух девочек и скрылась с места ДТП на востоке города

Москва, 25 мая. Две несовершеннолетние девочки попали под колеса автомобиля на востоке Москвы. Скрывшуюся с места ДТП женщину задержали, сообщили в столичном ГУ МВД.

Происшествие было зафиксировано около 15-й Парковой улицы, 41. Женщина за рулем легкового автомобиля наехала на детей, а затем скрылась с места аварии. Девочек увезли в больницу. У них диагностированы ссадины и ушибы.

Пострадавшим школьницам по девять и десять лет. Автомобилистку задержали, и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Еще одна авария произошла в Подмосковье. Водитель за рулем Peugeot выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом, в котором ехали 30 рабочих. Один из них пострадал. Виновник ДТП погиб.