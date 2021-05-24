Водитель иномарки вылетел на встречку прямо под автобус и погиб

Москва, 24 мая. Автобус столкнулся с легковым автомобилем и вылетел в кювет на Московском малом кольце, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД РФ.

Авария произошла на 15-го км дороги А-107. По данным МВД, легковой автомобиль марки Peugeot выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом Neoplan. От удара последний съехал в кювет.

Виновник ДТП погиб. Среди пассажиров автобуса были рабочие – около 30 человек. Один из них получил травмы. Ему оказали помощь медики.

Правоохранители устанавливают причины произошедшего, назначена проверка. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее ФАН опубликовал фото аварии грузовика и фургона в Московской области с тремя погибшими. Лобовое столкновение произошло на 86-м километре трассы А-107.