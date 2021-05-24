Стоимость нового элитного жилья выросла на 18% в Москве

Москва, 24 мая. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке московской элитной недвижимости составила 933,3 тысячи рублей в январе-марте текущего года. Значение выросло на 18% за год.

В премиальном сегменте годовое повышение находится на уровне 22% — 799,7 тысячи рублей. Соответствующие данные представило агентство Kalinka Group. Средняя стоимость выставленного на продажу жилья увеличилась на 28%, до 125 млн рублей. Ключевой объем предложения колеблется в пределах 50-70 млн рублей с долей 20% и 70-100 млн рублей с 19%, передает «Элитное.ру».

В проектах премиум-класса медианная цена лотов поднялась на 35% и составила 101 млн рублей. Большинство жилых помещений стоят 50-70 млн рублей и 70-100 млн рублей. Поддержание спроса на повышенном уровне привело к подорожанию объектов в действующих комплексах и к увеличению стоимости в новых запущенных проектах.

Ранее сообщалось, что цена самой дорогой столичной однокомнатной квартиры, которая расположилась в Костянском переулке в клубном доме Turgenev, находится на уровне 95,2 млн рублей, согласно данным сервиса ЦИАН.