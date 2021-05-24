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новостей
22:23
Общество
Вылет самолета Москва — Псков задерживается на несколько часов
22:19
Общество
Вузы России начали готовиться к дистанционному формату приема документов
22:14
Весь мир
«ФАН повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США
22:00
Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
21:58
Происшествия
Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича
21:51
Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
21:48
Политика
В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 
21:44
Общество
Принц Гарри впал в отчаяние из-за переезда в США и вынужден врать СМИ
21:30
Африка
Главы ЦАР и Нигерии встретились и обсудили возможности для укрепления сотрудничества
21:29
Общество
Прокуратура не утвердила обвинение по делу о разрушении музея «Дорога жизни»
21:26
Общество
Выпускники смогут сдать ЕГЭ без теста на COVID-19 и прививки от коронавируса
21:25
Политика
Премьер-министры РФ и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества по телефону
21:23
Политика
Лукашенко обратится с заявлением по поводу событий с самолетом Ryanair 25 мая
21:20
Африка
Сотни жителей Нигерии вышли на протесты после серии похищений
21:20
Шоу-бизнес
Певица Ханна покорила фанатов красотой и белоснежной улыбкой
21:15
Политика
Глава МАП обсудил с президентом Греции проблему неонацизма
21:15
ЦАР
Президент ЦАР обеспокоен распространением COVID-19
21:14
Политика
Путин направил поздравление патриарху Кириллу в честь тезоименитства
21:11
Шоу-бизнес
Беременная Лиза Арзамасова посетила светское мероприятие в платье в клетку виши
21:09
Политика
Глава делегации из Германии пристыдил Европу за санкции против Крыма
Все новости

Стоимость нового элитного жилья выросла на 18% в Москве

Экономика
Стоимость нового элитного жилья выросла на 18% в Москве
pixabay.com

Москва, 24 мая. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке московской элитной недвижимости составила 933,3 тысячи рублей в январе-марте текущего года. Значение выросло на 18% за год.

В премиальном сегменте годовое повышение находится на уровне 22% — 799,7 тысячи рублей. Соответствующие данные представило агентство Kalinka Group. Средняя стоимость выставленного на продажу жилья увеличилась на 28%, до 125 млн рублей. Ключевой объем предложения колеблется в пределах 50-70 млн рублей с долей 20% и 70-100 млн рублей с 19%, передает «Элитное.ру».

В проектах премиум-класса медианная цена лотов поднялась на 35% и составила 101 млн рублей. Большинство жилых помещений стоят 50-70 млн рублей и 70-100 млн рублей. Поддержание спроса на повышенном уровне привело к подорожанию объектов в действующих комплексах и к увеличению стоимости в новых запущенных проектах.

Ранее сообщалось, что цена самой дорогой столичной однокомнатной квартиры, которая расположилась в Костянском переулке в клубном доме Turgenev, находится на уровне 95,2 млн рублей, согласно данным сервиса ЦИАН.

жилье недвижимость спрос
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Все новости / Экономика / Стоимость нового элитного жилья выросла на 18% в Москве
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