ФАН публикует видео с места ДТП с двумя пострадавшими в Москве

Москва, 24 мая. Серьезная авария произошла на пересечении Каширского шоссе и улицы Ясеневая. В результате происшествия пострадали водитель и пассажирка иномарки.

Предварительно установлено, что водитель пикапа «Ниссан» решил проскочить оживленный перекресток на мигающий сигнал светофора. Во время маневра он зацепил легковушку и потерял управление.

Как сообщают очевидцы, пикап занесло и перевернуло. В ДТП пострадали водитель «Ниссана» и находившаяся в салоне женщина. Обоих госпитализировали. Характер их травм уточняется.

Свидетели засняли на видео лежащую на крыше иномарку. От силы удара вылетели все стекла пикапа. Все обстоятельства аварии станут известны после проверки.

Ранее ФАН опубликовал фотографии с места ДТП с одним погибшим и девятью пострадавшими в Тульской области.