Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН

Москва, 24 мая. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах страшного ДТП в Ногинском районе. Кадры с места смертельной аварии оказались в распоряжении редакции ФАН.

По данным источника, лобовое столкновение произошло на 86-м километре трассы А-107. От удара о грузовик MAN фургон «Газель» превратился в груду искореженного железа, на месте погибли три человека.

Авария с таким же количеством смертей произошла недавно на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Водитель внедорожника Nissan Pathfinder вылетел на встречную полосу и протаранил грузовик. До приезда скорой погибли автомобилист и два пассажира кроссовера, сообщал ФАН.