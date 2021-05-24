Продажи автомобилей в Москве взлетели на 470%

Москва, 24 мая. Жители столицы приобрели в апреле 2021 года 27 025 новых машин. Это на 470% больше, чем в том же месяце прошлого года.

В апреле 2020 года в Москве было продано всего 4744 новых авто. Увеличение продаж обусловлено низкой базой минувшего года, сообщает портал «Автостат Инфо».

Среди проданных в прошедшем месяце новых автомобилей в столице было 25 280 иномарок (+484%) и 1745 машин отечественного производства (+319%). С января по апрель текущего года на московском рынке было реализовано 72 978 новых авто, что на 24% превысило показатель аналогичного периода 2020 года.

Общие затраты россиян по стране в апреле 2021 года на покупку новых машин составили 298,3 млрд рублей. Наиболее прибыльной моделью оказалась отечественная Lada Vesta.