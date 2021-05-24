Имя Героя СССР Крамаренко присвоили музею Корейской войны в Москве

Москва, 24 мая. Московский музей Корейской войны, расположенный в школе №170, получил имя Героя СССР Сергея Крамаренко, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

В торжественном мероприятии, которое состоялось 22 мая, приняли участие ветераны Корейской войны, представители Института востоковедения РАН и Российского общества дружбы и сотрудничества с КНДР, ветераны ВС РФ.

Глава совета ветеранов Корейской войны Андрей Шин рассказал, что военный летчик-ас Сергей Крамаренко скончался весной прошлого года в возрасте 97 лет.

«Сергей Макарович рассказывал о подвиге русского воина, о силе русского оружия, и собственным примером закладывал духовно нравственные кирпичики в сознание учащихся, тем самым воспитывая будущее нашей страны», — отметил он.

Родственники Крамаренко поделились воспоминаниями о знаменитом летчике, пишет издание «Ветеранские новости». После войны с 1965 года он работал инспектором Службы безопасности полетов ВВС, ездил в командировки в Ирак и Алжир.

Ранее директор Музея героической обороны и освобождения Севастополя Александр Барков заявил о планах организовать выставку, созданную Францем Рубо.