Земля в одном из городов Подмосковья оказалась захваченной бизнесменом из Швейцарии

Москва, 24 мая. Люберецкие власти пытаются вернуть контроль над территорией бывшего завода сельскохозяйственных машин им. Ухтомского в Подмосковье.

Более 20 лет корпуса завода принадлежат швейцарцу Адольфу Гасту. Площадь в аренду не оформлена. Однако помещения не пустуют. Там находятся офисы, хостелы и другие организации. Бизнесмен не появлялся в России давно. Гаст задолжал бюджету сотни миллионов рублей налогов.

«Договоров аренды земли нет. Пользуясь этим, иностранные фирмы Адольфа Гаста не платят городскому округу Люберцы за пользование землей, на которой стоят здания. Сам бенефициар не появляется в РФ уже с 2004 года», — рассказал RT заместитель главы Люберец Андрей Сыров.

Сложившуюся ситуацию удастся разрешить только при объединении усилий силовых ведомств, считают в Люберцах. Предполагается, что на месте завода разместится общественная территория. Это не только деловая зона, но и сады, а также скверы и школы.

Московские предприниматели смогут компенсировать затраты на конкурсы и онлайн-рекламу, заявила заместитель мэра Наталья Сергунина. Речь идет о возмещении до 50% расходов. В прошлом году предприниматели из российской столицы также могли компенсировать часть затрат.