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17:48
Спорт
Руй Витория сменил Тедеско на посту главного тренера «Спартака»
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Первые семьи с больными детьми в Дагестане получили выплаты от сенатора Керимова
17:43
Общество
Почему Венедиктову все сходит с рук. Колонка Леси Рябцевой
17:43
Общество
Режиссер Happy End Евгений Сангаджиев готовит новый сериал «Балет»
17:40
Общество
Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»
17:38
Общество
Умер бывший президент ФИА и «Формулы-1» Макс Мосли
17:36
Политика
Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 28 мая
17:34
Политика
Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде
17:33
Происшествия
Суд арестовал таксиста за убийство петербуржца в Невском районе
17:30
Общество
Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья
17:29
Африка
Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки
17:29
Общество
Marvel опубликовала трейлер блокбастера «Вечные» на русском языке
17:29
Происшествия
Разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль
17:28
Общество
Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
17:27
Политика
Глава Совбеза РФ провел переговоры с американским коллегой в Женеве
17:26
Политика
В Варшаве заявили о «рухнувших надеждах» из-за «Северного потока — 2»
17:26
Шоу-бизнес
Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз
17:26
Происшествия
Пьяная петербурженка поругалась с таксистом и заявила об изнасиловании
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Экономика
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Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»

  /   Обновлено: 24 мая 2021 17:41
Общество
Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»
Prt Scr Instagram  /  Moscow_zoo_official

Москва, 24 мая. Голосование за имя спасенной на острове Большевик Красноярского края медведицы перенесено на портал «Активный гражданин», сообщили в Московском зоопарке, где находится животное.

Изначально проголосовать за имя для новой обитательницы столичного зоопарка можно было в социальных сетях. Участие в процессе приняли тысячи пользователей, но оказалось, что оба предложенных варианта — Хатанга и Рада — набрали примерно одинаковое количество голосов.

«Благодаря такой активности подписчиков было принято решение перенести голосование на общегородскую платформу «Активный Гражданин», — говорится в публикации зоопарка в Instagram.

Белый медвежонок попал в Московский зоопарк 21 апреля. В Красноярском крае он был найден брошенным и истощенным, когда в поисках пищи прибился к золотодобытчикам. Зверь не умел охотиться и полагался в добыче пропитания на людей. Он не смог бы выжить в дикой природе, поэтому был оставлен в учреждении.

московский зоопарк активный гражданин хорошие новости россии
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