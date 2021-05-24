Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»

Москва, 24 мая. Голосование за имя спасенной на острове Большевик Красноярского края медведицы перенесено на портал «Активный гражданин», сообщили в Московском зоопарке, где находится животное.

Изначально проголосовать за имя для новой обитательницы столичного зоопарка можно было в социальных сетях. Участие в процессе приняли тысячи пользователей, но оказалось, что оба предложенных варианта — Хатанга и Рада — набрали примерно одинаковое количество голосов.

«Благодаря такой активности подписчиков было принято решение перенести голосование на общегородскую платформу «Активный Гражданин», — говорится в публикации зоопарка в Instagram.

Белый медвежонок попал в Московский зоопарк 21 апреля. В Красноярском крае он был найден брошенным и истощенным, когда в поисках пищи прибился к золотодобытчикам. Зверь не умел охотиться и полагался в добыче пропитания на людей. Он не смог бы выжить в дикой природе, поэтому был оставлен в учреждении.