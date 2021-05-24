Труп новорожденного мальчика нашли в мусорном баке на юго-западе Москвы

Москва, 24 мая. Правоохранители пытаются установить личности граждан, поместивших труп новорожденного внутрь контейнера возле жилого дома.

Столичная прокуратура начала проверку после обнаружения тела младенца в мусорном контейнере на Ленинском проспекте, сообщили в ведомстве. На месте происшествия работает Гагаринский межрайонный прокурор.

Мертвого мальчика нашли внутри бака, расположенного возле жилого дома. В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия и устанавливают личности подозреваемых.

В начале мая тело недоношенного младенца нашли возле дома культуры в Подмосковье, писал ФАН.