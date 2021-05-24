Правоохранители задержали устроившего стрельбу на детской площадке в Москве

Москва, 24 мая. Сотрудники полиции задержали мужчину, предположительно устроившего стрельбу из травматического пистолета на детской площадке в районе Солнцево города Москвы.

Перед этим медики госпитализировали мужчину с огнестрельными ранениями в плечо, живот, ногу и грудь. Всего врачи насчитали шесть попаданий. Правоохранители нашли на месте происшествия пять гильз от пистолета, рассказал источник в правоохранительных органах.

Предполагаемый виновник происшествия задержан. Полиция изъяла у него травматический пистолет. Сейчас мужчина дает объяснения правоохранителям. В то же время начата доследственная проверка случившегося.