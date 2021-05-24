В МВД сообщили о выявленных признаках пропаганды наркотиков в клипах Моргенштерна

Москва, 24 мая. Экспертиза нашла в двух клипах рэпера Моргенштерна признаки пропаганды наркотиков, сообщили в правоохранительных органах.

Ранее было заведено административное дело на рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). Поводом для привлечения музыканта к ответственности послужило заявление о проверке клипов певца «Розовое вино — 2» и Family.

Лига безопасного интернета в конце марта обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой организовать проверку в отношении исполнителя на предмет возможной пропаганды наркотиков среди детей. Сам Моргенштерн не признает свою вину и отрицает все обвинения.

Ранее Моргенштерн похвастался кадрами с провокационной фотосессии, сообщал ФАН.