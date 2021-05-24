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13:15
Происшествия
Падение школьницы с девятиэтажного дома в Керчи заснял очевидец
13:15
Экономика
Цены на нефть Brent выросли до 67 долларов за баррель на новостях о шторме
13:14
Армия
Капитан Дандыкин: Британии нужно признать поражение в «морской гонке» с Россией
13:10
Армия
На Западе объяснили «Танковый биатлон» любовью русских к танкам
13:07
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева вспомнила о своей студенческой свадьбе
13:05
Общество
В Дагестане указали на дефицит школьных психологов
13:03
Происшествия
Самолету в Хабаровске не позволили сразу приземлиться из-за лисы
13:01
Происшествия
Медсестра умерла от отравления психотропными веществами в туалете ТЦ в Петербурге
13:00
Происшествия
В МВД сообщили о выявленных признаках пропаганды наркотиков в клипах Моргенштерна
13:00
Общество
Эфир: Сергей Бугаев о созданных вместе с группой «Кино» картинах
12:59
Экономика
Экономист Саливон оценил будущее Украины после достройки «СП-2»
12:58
Балканы
Милорад Додик потребовал отменить перевод экс-президента Республики Сербской в Великобританию
12:58
Общество
СК РФ поддержал предложение ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными
12:57
Происшествия
Посольство проверяет информацию о задержании россиянки в Минске
12:56
Новороссия
Донбасс сегодня: Коммунист рассказал о катастрофе в ВСУ, силы ООС готовят подлую провокацию
12:51
Экономика
Более 50 млрд рублей выделит правительство на борьбу с COVID-19
12:51
ФАН-ТВ
Редких бенгальских тигрят познакомили с посетителями бердянского зоопарка
12:50
Политика
Европа отняла важнейший стратегический объект Молдавии за долги
12:49
Общество
Астрологи назвали норму сна для каждого знака зодиака
12:48
Происшествия
Безработный уголовник из Крыма сознался в расправе над жительницей Севастополя
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Ставшего жертвой избиения PR-директора «Спартака» выписали из больницы

  /   Обновлено: 24 мая 2021 12:33
Происшествия
Ставшего жертвой избиения PR-директора «Спартака» выписали из больницы
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 24 мая. Врачи отправили домой из больницы PR-директора столичного «Спартака» Антона Фетисова. Он восстанавливался после травмы, полученной во время конфликта в ресторане.

PR-директор футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов был выписан из больницы, куда он попал с телесными повреждениями, полученными после нападения неизвестного. В течение ближайшего времени пострадавший будет проходить лечение в домашнем режиме.

Фетисов попытался уладить конфликт за одним из столиков ресторана, в котором он отдыхал вместе с женой и сестрой. В ответ агрессивный мужчина ударил сотрудника «Спартака» в лицо, после чего пострадавшего доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, писал ФАН.

футбол москва спартак избиение фетисов
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