Ставшего жертвой избиения PR-директора «Спартака» выписали из больницы

Москва, 24 мая. Врачи отправили домой из больницы PR-директора столичного «Спартака» Антона Фетисова. Он восстанавливался после травмы, полученной во время конфликта в ресторане.

PR-директор футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов был выписан из больницы, куда он попал с телесными повреждениями, полученными после нападения неизвестного. В течение ближайшего времени пострадавший будет проходить лечение в домашнем режиме.

Фетисов попытался уладить конфликт за одним из столиков ресторана, в котором он отдыхал вместе с женой и сестрой. В ответ агрессивный мужчина ударил сотрудника «Спартака» в лицо, после чего пострадавшего доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, писал ФАН.