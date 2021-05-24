Власти Подмосковья предупредили о смертельной опасности ландышей для людей и животных

Москва, 24 мая. Ландыши — это опасные для животных и людей цветы. Не стоит рвать их. Лучше любоваться такими цветами издалека, отметили власти Подмосковья.

Все части ландыша очень ядовиты. Особую опасность представляют ягоды. В ландышах содержится конваллятоксин. В больших дозах это вещество может привести к летальному исходу из-за сбоев в работе сердца. Власти Подмосковья напомнили, что ландыш включен в Красную книгу региона.

К тому же ландыши могут спровоцировать головную боль, так как имеют сильный запах. Флорист Татьяна Весенняя порекомендовала россиянам проявлять осторожность при выборе цветов.