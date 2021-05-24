Москвичка упала под поезд на станции метро «Тульская» и сломала ногу

Москва, 24 мая. Женщина упала на рельсы на станции московского метрополитена «Тульская».

Женщина была госпитализирована в открытым переломом ноги. По словам 52-летней москвички, у нее закружилась голова и она упала на рельсы из-за невнимательности.

Согласно опубликованным кадрам, машинист остановившегося перед женщиной поезда и другой сотрудник метрополитена помогают женщине встать. Видно, что пострадавшей тяжело устоять на ногах после падения.

Накануне стало известно, что школьница получила травмы головы и спины при падении на рельсы в метро в Петербурге. Подросток из-за сильного головокружения потеряла сознание на станции метро «Владимирская».