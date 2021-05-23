ФАН опубликовал видео с места смертельного ДТП на Московском большом кольце

Москва, 23 мая. Корреспондент ФАН снял на видео искореженную легковушку, которая столкнулась с грузовым автомобилем на трассе в Подмосковье.

Удар оказался настолько сильным, что смял переднюю и заднюю часть иномарки. После столкновения с фурой она вылетела на обочину. Водитель, управлявший легковушкой, погиб на месте аварии. Кадры с последствиями ЧП были сделаны спустя 20 минут после трагедии.

Авария с участием грузовика и легковушки произошла в районе 440-го километра трассы А-108, сообщал ФАН. Водитель за рулем иномарки Chevrolet выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с фурой Mercedes.