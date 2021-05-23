Москвич обналичил 1 млн рублей «банка приколов»

Москва, 23 мая. Мужчина смог загрузить в банкомат 1 млн рублей поддельными купюрами, а затем обналичил их.

Инцидент произошел в банкомате на Краснопрудной улице. Банкомат не смог распознать подделку и мужчина успешно внес 521 купюру из «банка приколов» номиналом 2 тыс. рублей на общую сумму более 1 млн рублей. Позже он перевел деньги на несколько банковских карт, а потом обналичил их.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения.

В Пензе мать с 15-летним сыном сбывали фальшивые купюры, купленные в интернете, сообщал ФАН. Подросток и его родительница сочли данный способ заработка действенным.