Москвичи воспользовались услугами велопроката около 1 млн раз с начала сезона

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23 мая 20:34
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новостей
20:29
Политика
Представитель Крыма предложил Украине провести новую демаркацию границы
20:29
Происшествия
В Свердловской области семилетний мальчик утонул в карьере
20:29
Спорт
Сборная Белоруссии по хоккею впервые с 2002 года обыграла команду Швеции
20:27
Политика
В Чехии увидели «стремление» России к контролю Европы
20:26
Шоу-бизнес
Разочарованный Соседов объяснил победу Италии на Евровидении засильем эпатажа
20:26
Экономика
Россиянам дали советы по инвестициям в криптовалюту в период коррекции
20:21
Политика
Британцы высмеяли Байдена за оговорки в беседах с иностранными коллегами
20:21
Армия
Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения подлодки ВМС США у границы РФ
20:21
Общество
Названы восемь опасных для здоровья последствий полного отказа от фруктов
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Киев хочет провести «мягкую украинизацию» от Закарпатья до Донбасса
20:19
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Анамнез недели: Илон Маск в России и Манижа на «Евровидении»
20:15
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Новая возлюбленная рэпера Гуфа ответила на выпад Айзы Долматовой
20:14
Шоу-бизнес
Певица Манижа прокомментировала скандал вокруг победителя Евровидения
20:13
Политика
Политолог указал на роль Финляндии в гибели жителей блокадного Ленинграда
20:13
Политика
Немецкий депутат ответил критикам после решения вакцинироваться «Спутником V»
20:10
Экономика
Новый инвестиционный сегмент набирает обороты в России
20:09
Экономика
Компания из КНР может взять под контроль крупнейшего производителя микрочипов
20:09
Общество
Турпоток на Дальний Восток и в Арктику планируют увеличить до 15 млн человек в год
20:07
Ближний Восток
Йеменские хуситы пригрозили нанести удар по «странам-агрессорам»
20:07
Политика
Автор учебника по украинскому языку сообщил о ссылке на порносайт в книге
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Москвичи воспользовались услугами велопроката около 1 млн раз с начала сезона

Общество
Москвичи воспользовались услугами велопроката около 1 млн раз с начала сезона
pixabay.com  /  PD

Москва, 23 мая. Жители Москвы с начала сезона совершили около 1 млн поездок на прокатных велосипедах. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, велопрокат уже стал трендом во многих мировых мегаполисах, поскольку такой вид транспорта удобен для поездок на короткие расстояния. Кроме того, это полезно для экологии и здоровья, написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В столице сезон стартовал 6 апреля. Однако за такой короткий срок услугами велопроката успели воспользоваться уже примерно 1 млн раз. С момента открытия в 2013 году велопрокатная сеть в Москве увеличилась десятикратно. Сейчас в городе работает почти 700 станций для аренды велосипедов.

Также пункты проката открылись в 29 городских округах Подмосковья. Всего в области действует 350 таких станций.

москва собянин велопрокат
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Все новости / Общество / Москвичи воспользовались услугами велопроката около 1 млн раз с начала сезона
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