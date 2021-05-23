Москвичи воспользовались услугами велопроката около 1 млн раз с начала сезона

Москва, 23 мая. Жители Москвы с начала сезона совершили около 1 млн поездок на прокатных велосипедах. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, велопрокат уже стал трендом во многих мировых мегаполисах, поскольку такой вид транспорта удобен для поездок на короткие расстояния. Кроме того, это полезно для экологии и здоровья, написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В столице сезон стартовал 6 апреля. Однако за такой короткий срок услугами велопроката успели воспользоваться уже примерно 1 млн раз. С момента открытия в 2013 году велопрокатная сеть в Москве увеличилась десятикратно. Сейчас в городе работает почти 700 станций для аренды велосипедов.

Также пункты проката открылись в 29 городских округах Подмосковья. Всего в области действует 350 таких станций.