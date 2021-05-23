В ДТП с грузовиком на Московском большом кольце погиб водитель легковушки

Москва, 23 мая. Авария произошла в районе 440-го км трассы А-108 Московского большого кольца (МБК). Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Вечером, 23 мая, водитель Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes. Медики не смогли спасти владельца легковушки, он скончался на месте ДТП.

Движение на данном участке дороги затруднено. По данным из открытых источников, пробка растянулась на несколько километров. Сотрудники экстренных служб пытаются освободить проезд. Выясняются все обстоятельства произошедшего.