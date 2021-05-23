Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 июня

Москва, 23 мая. Метеоролог Александр Голубев рассказал о погоде в Москве, которая ожидается в первый летний день этого года.

Столичные жители 1 июня смогут порадоваться солнцу. Несмотря на небольшое похолодание, которое будет наблюдаться в городе в конце следующей недели, начало летнего сезона выдастся теплым. Температура может достигать +20 градусов, передает «Вечерняя Москва».

Кроме того, синоптик рассказал, что в середине будущей недели начнет резко теплеть. Воздух днем будет прогреваться до +25...+27 градусов. Однако ближе к выходным столицу накроют сильные ливни, местами возможна гроза.

Петербуржцам ранее рассказали, когда в город снова вернется тепло. По прогнозам, дождливая погода сменится сухой только к концу будущей недели.