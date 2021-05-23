Мэр Москвы пригласил горожан на тренировки на свежем воздухе

Москва, 23 мая. Теплое время года идеально подходит для занятий спортом на свежем воздухе, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он призвал горожан чаще тренироваться на улице.

Власти столицы построили специальные площадки, чтобы горожане могли заниматься спортом на улице, напомнил градоначальник в сообщении на своей официальной странице в Instagram. На отведенных территориях установлены тренажеры и присутствует спортивный инвентарь.

«Там есть и турники, и брусья, и тренажеры для любого возраста и уровня физподготовки. Приходите, занимайтесь с удовольствием», — написал Собянин.

Парки, как магниты, притягивают к себе горожан. Именно поэтому крайне важно обустроить в столице больше зеленых зон, заявил ранее мэр города Сергей Собянин.