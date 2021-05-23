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23 мая 17:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:29
Общество
Зрители пристыдили украинское жюри Евровидения за отношение к Литве
17:27
Политика
МИД Литвы работает с посольством Белоруссии на фоне инцидента с самолетом
17:25
Общество
Добровольцы из Челябинской области выпустили на волю спасенных птиц и животных
17:25
Африка
Компания АЛРОСА наращивает присутствие в Зимбабве
17:24
Общество
Приложения для знакомств начали предлагать особые опции вакцинированным американцам
17:24
Армия
Немецкий журналист сравнил учения ВС РФ с кадрами из боевиков
17:22
Наука
Экстракт гарцинии помог подавить симптомы коронавируса
17:22
Происшествия
Китайские юноши имитировали женщин в видеочатах для шантажа клиентов
17:20
Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
17:19
Экономика
Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
17:18
Происшествия
Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани
17:17
Экономика
Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo
17:15
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
17:15
Экономика
Стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга выросла за год на 23%
17:14
Политика
Сенатор Цеков допустил сотрудничество Украины и России в Крыму
17:13
Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
17:12
Происшествия
Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции
17:11
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко назвала сроки рождения третьего ребенка от Дмитрия Тарасова
17:10
Общество
Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса
17:09
Шоу-бизнес
«Кардинал российского шоу-бизнеса» остался в восторге от поездки в Дагестан
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Бронзовый бюст маршала Конева в Москве отремонтируют по заказу Мосгорнаследия

Общество
Бронзовый бюст маршала Конева в Москве отремонтируют по заказу Мосгорнаследия
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 23 мая. Работы по реставрации бронзового бюста Маршала Советского Союза Ивана Конева пройдут в 2022 году по заказу Мосгорнаследия.

Памятник Коневу установлен на одноименной улице в районе Щукино, названной в его честь. Специалисты провели осмотр монумента и подтвердили необходимость ремонта, передает РИАМО.

Сейчас ведется разработка проекта реставрационных работ, рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. Для этого запланированы библиографические и историко-архивные исследования. Кроме того, эксперты изучат все особенности бронзового бюста.

В Москве также планируют установить памятник академику Андрею Сахарову. Такое решение приняли в честь столетия со дня рождения ученого.

памятник москва конев ремонт
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Все новости / Общество / Бронзовый бюст маршала Конева в Москве отремонтируют по заказу Мосгорнаследия
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