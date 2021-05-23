Бронзовый бюст маршала Конева в Москве отремонтируют по заказу Мосгорнаследия

Москва, 23 мая. Работы по реставрации бронзового бюста Маршала Советского Союза Ивана Конева пройдут в 2022 году по заказу Мосгорнаследия.

Памятник Коневу установлен на одноименной улице в районе Щукино, названной в его честь. Специалисты провели осмотр монумента и подтвердили необходимость ремонта, передает РИАМО.

Сейчас ведется разработка проекта реставрационных работ, рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. Для этого запланированы библиографические и историко-архивные исследования. Кроме того, эксперты изучат все особенности бронзового бюста.

В Москве также планируют установить памятник академику Андрею Сахарову. Такое решение приняли в честь столетия со дня рождения ученого.