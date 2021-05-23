Первую временную велополосу оборудовали в центре Москвы

Москва, 23 мая. Временная полоса для велосипедистов появилась в центре Москвы на Лесной улице, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Всего в этом году такие полосы нанесут еще в четырех районах города: Академическом, Люблино-Марьино, Отрадном и Строгино. Участок длиной в 1,1 километр на Лесной стал первым, отметили специалисты.

«Пока вы спали, на улицы начали возвращаться временные велополосы», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве могут ограничить скорость передвижения на электросамокатах, велосипедах и гироскутерах. Об этом заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Больше всего спросом среди москвичей пользуются пять станций велопроката. Они расположены в центре, на северо-востоке и востоке столицы, пишет РИАМО.