Информация о «минировании» Шереметьево оказалась недостоверной

Москва, 23 мая. В московском аэропорту Шереметьево не обнаружены взрывные устройства, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

«Минировали» только Шереметьево, хотя обычно поступает подобная информация сразу о всех аэровокзалах столицы. Предположительно, написать недостоверное сообщение о находящейся в аэропорту бомбе могли опаздывающие пассажиры.

Анонимное письмо с информацией о якобы наличии в одном из его терминалов взрывного устройства пришло на почту столичной воздушной гавани, сообщал ФАН. Администрация аэропорта не проводила эвакуацию посетителей и персонала. На территории временно усилили меры безопасности.