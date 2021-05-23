Подпольный цех по производству моторного масла ликвидировали в Подмосковье

Москва, 23 мая. Сотрудники полиции обнаружили в Подмосковье цех, в котором производили контрафактное моторное масло под видом товара мировых брендов.

В ходе обысков сотрудники МВД изъяли более 70 тонн фальсифицированной продукции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Производство располагалось на территории поселка Запрудня Талдомского городского округа.

Контрафактное моторное масло было изготовлено из сырья низкого качества и расфасовано в тару с товарными знаками известных брендов. Продукцию реализовывали оптовым покупателям на территории России и соседних стран.

Петербургские полицейские пресекли деятельность двух интернет-магазинов с наркотиками, сообщал ФАН. Также правоохранители задержали 40-летнего жителя Северной столицы, который разносил закладки из них.