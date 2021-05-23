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14:28
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Песков оценил отказ США от срыва «Северного потока — 2»
14:25
Политика
Американцы осудили Харрис за брезгливость после рукопожатия с главой Южной Кореи
14:25
Политика
Песков рассказал об обсуждении встречи Путина и Байдена
14:24
Экономика
Возвратный лизинг недвижимости предложили запретить в Минэкономразвития
14:23
Политика
Песков рассказал, когда появится информация о дате встречи Путина с Байденом
14:21
Политика
Песков указал на обозначенную Путиным константу мировоззрения страны
14:18
Политика
Песков назвал условие, при котором Москва готова обсуждать Крым с Киевом
14:18
ФАН-ТВ
Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
14:14
Общество
Двое бойцов-карликов покорили Сеть, побив по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором
14:14
Общество
Шутки кончились: вирусолог рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию
14:13
Армия
В Израиле пообещали предотвратить атаки ХАМАС путем ликвидации лидеров движения
14:13
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко объяснила, почему Влад Топалов не будет «рвать» шоу-бизнес
14:11
Происшествия
Информация о «минировании» Шереметьево оказалась недостоверной
14:11
Армия
BI: США ждет полное фиаско в случае нападения на Крым
14:11
Ливия
Более тысячи делегатов из Туниса прибыли в Триполи — что произошло в Ливии 22 мая
14:10
США
В Алабаме отменили 27-летний запрет на занятия йогой в школах
14:09
Наука
Разработанный в России прибор может очищать воздух от коронавируса
14:09
Общество
Власти Индии в пятый раз продлевают карантинные меры из-за коронавируса
14:08
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Полиция начала проверку по факту осквернения памятника ВОВ в Новороссийске
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Подпольный цех по производству моторного масла ликвидировали в Подмосковье

Происшествия
Подпольный цех по производству моторного масла ликвидировали в Подмосковье
Global Look Press  /  Panoramic / Keystone Press Agency

Москва, 23 мая. Сотрудники полиции обнаружили в Подмосковье цех, в котором производили контрафактное моторное масло под видом товара мировых брендов.

В ходе обысков сотрудники МВД изъяли более 70 тонн фальсифицированной продукции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Производство располагалось на территории поселка Запрудня Талдомского городского округа.

Контрафактное моторное масло было изготовлено из сырья низкого качества и расфасовано в тару с товарными знаками известных брендов. Продукцию реализовывали оптовым покупателям на территории России и соседних стран.

Петербургские полицейские пресекли деятельность двух интернет-магазинов с наркотиками, сообщал ФАН. Также правоохранители задержали 40-летнего жителя Северной столицы, который разносил закладки из них.

подмосковье контрафакт моторное масло
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Все новости / Происшествия / Подпольный цех по производству моторного масла ликвидировали в Подмосковье
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