Нерпы из Москвариума показали, как правильно качать пресс

Москва, 23 мая. Бодрые нерпы в столичном Москвариуме под руководством тренера готовят свою фигуру к лету и делают зарядку.

Пока одни лежат на диване, нерпы уже вовсю готовятся к лету. Сотрудники Москвариума поделились видео со своими подопечными, которые энергично качают пресс.

Занятия спортом, как у настоящих атлетов, проходят под четким руководством тренера вместе с соблюдением сбалансированной диеты. Может быть, кто-то еще вдохновится и последует их примеру. Пользователи Сети пришли в полный восторг от записи.

Детеныш нерпы, которого спасли в Петербурге, получил имя и рацион из морских деликатесов, сообщал ФАН. Малыш тяжело переносил перепады температуры на улице, и ему выделили целый отсек в изоляторе, где прохладно, там его никто не сможет потревожить.