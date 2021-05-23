Дикорастущие деревья зацвели в разных районах Москвы

Москва, 23 мая. Цветение дикорастущих деревьев в Москве началось на неделю раньше, чем обычно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам специалистов, в каждом районе сроки могут варьироваться. Дело в том, что почки распускаются в зависимости от рельефа и микроклимата.

Так, в столице уже отцвели верба и вишня мелкопильчатая. Сейчас распускаются черемуха, береза, тополь, ольха, сирень, конские каштаны и другие растения. В Мосприроды добавили, что в скором времени ожидается цветение дуба, ясеня, черемухи виргинской и липы.

Ранее в Петербурге зацвели деревья сакуры. Раньше всех ярко-розовые цветки появились на сакуре на Литейном проспекте и в Ботаническом саду.