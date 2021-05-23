Посетителей ТЦ на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в детской комнате

Москва, 23 мая. Свыше 1 тыс. человек эвакуировали из торгового центра на юге столицы после задымления в детской комнате, передают экстренные службы.

Инцидент произошел в микрорайоне Северное Чертаново. В комнате для детей произошло возгорание, которое и привело к задымлению. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия пожара удалось ликвидировать. В настоящий момент МЧС выясняет причины случившегося. После проветривания помещений ТЦ продолжит работать в штатном режиме.

Двое детей погибли при пожаре в квартире в Мытищах, сообщало РИАМО. Следственное управление СК по Московской области возбудило дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».