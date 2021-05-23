Здание на реконструкции загорелось в центре Москвы

Москва, 23 мая. Пожар вспыхнул в здании на реконструкции на Большой Никитской улице, передает ГУ МЧС по столице.

По предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже. Из-за пожара наблюдается сильное задымление. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

Движение транспорта в районе ЧП перекрыто, сообщало РИАМО. На месте работают оперативные службы. Предположительно, по указанному адресу находится административное здание. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.