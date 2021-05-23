Благоустройство территории возле станции метро «Бутырская» стартовало в Москве

Москва, 23 мая. Специалисты приступили к благоустройству территории возле станции метро «Бутырская» в Москве. Работы хотят завершить в этом году.

В скором времени рядом с «Бутырской» у горожан появится новая прогулочная зона. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Работы будут вести в Огородном проезде и на участке от станции метро «Фонвизинская» до подземного перехода на улицу Академика Королева. Специалисты поменяют асфальтовое покрытие, приведут в порядок тротуары и уберут провода в кабельную канализацию.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин обсудил с москвичами благоустройство поймы реки Яузы. Градоначальник заверил, что многие идеи горожан будут реализованы.