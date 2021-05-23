Москвичам пообещали дожди и июньское тепло в воскресенье

Москва, 23 мая. Жителей Москвы ожидает переменная облачность и дожди в воскресенье, 23 мая. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Во второй половине дня в Москве вероятны дожди, местами грозы. При этом будет достаточно тепло — столбики термометров поднимутся до значений +23 градусов, отметил метеоролог в беседе с РИА Новости. В течение дня ожидается переменная облачность, дожди пройдут ближе к вечеру.

В Московской области воздух прогреется до +19... +24 градусов, что является климатической нормой июня. Ветер в воскресенье будет дуть с юго-запада, его скорость составит 3-8 метров в секунду, при грозе возможны порывы. Атмосферное давление будет понижаться и достигнет отметки 744 мм рт. ст.

Ранее москвичам рассказали о погоде, которая ожидается на следующей неделе. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в столице будет тепло и солнечно.