Собянин обсудил благоустройство поймы Яузы с жителями Москвы

Москва, 23 мая. Многие идеи жителей города о благоустройстве поймы реки Яузы будут реализованы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что реки Яуза и Чермянка — любимое место для отдыха жителей северо-востока столицы. Собянин добавил, что комплексное благоустройство этой территории ведется уже на протяжении нескольких лет. На встрече с мэром горожане предложили свои идеи, как сделать Яузу еще лучше и привлекательнее. Градоначальник сообщил, что многие из них обязательно будут реализованы.

Власти Москвы предусматривают максимальное сохранение животного и растительного мира. При этом современная инфраструктура не отразится на природном потенциале этих мест.

Ранее сообщалось, что благоустройство Красной Пресни планируют завершить в Москве к концу лета. Специалисты приступили к ремонту улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе.