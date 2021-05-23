Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса

Москва, 23 мая. Москва достойно приняла удар пандемии коронавируса и справилась с инфекцией лучше, чем некоторые столицы мира, отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Жители Москвы, столичные врачи, социальная служба и город в целом справились с COVID-19, подчеркнул Собянин в телеинтервью на канале «Россия-1». Слаженная работа городской системы сохранила нормальную жизнь в столице и поддержала функционирование всех отраслей.

Москва справилась не хуже, чем другие мировые столицы. По словам мэра, если учитывать и то, что городские власти вводили меньше ограничений и локдаунов, то даже лучше.

Ранее глава столицы рассказал о количестве штрафов, выписанных за нарушение ограничительных мер по COVID-19. За прошедшие 14 месяцев в Москве оштрафовали 1,3 млн юридических и физических лиц, отметил Собянин. Все штрафы касались нарушения противоэпидемиологических мер.