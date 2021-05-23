Собянин рассказал о готовности Москвы к проведению ЕГЭ и ОГЭ

Москва, 23 мая. Вся информационная система и технические базы готовы к проведению ЕГЭ и ОГЭ в Москве. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать более 87 тыс. столичных школьников и выпускников прошлых лет. Градоначальник выразил надежду, что в этом году результаты ЕГЭ и ОГЭ окажутся не хуже, чем в 2019 и 2020 годах.

По словам Собянина, главное, чтобы учащиеся были готовы к экзаменации и смогли в итоге получить возможность поступления в лучшие вузы России. Кроме того, москвичи длительное время провели на дистанционном обучении во время пандемии, отметил мэр столицы в эфире телеканала «Россия-1».

ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году пройдут в запланированные сроки. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее сообщил, что переносить даты проведения экзаменов не планируется.