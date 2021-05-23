Москвичам пообещали облачную теплую погоду в воскресенье

Москва, 23 мая. Москву в воскресенье, 23 мая, ожидает облачная погода, в некоторых местах пройдет кратковременный дождь, температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла.

Дневная температура в Москве будет колебаться от 19 до 21 градуса тепла. Ночью столбик термометра может опуститься до плюс 9 градусов. Ветер будет южным со скоростью 5-10 м/с, но местами — до 15 м/с. Атмосферное давление составит примерно 746 мм ртутного столба, сообщает сайт Гидрометцентра России.

В Подмосковье дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. А ночью столбик термометра может опуститься до плюс 6 градусов.

Ранее сообщалось, что большой BMX-велодром построят в Москве до конца 2021 года. Создание планируется завершить в декабре. Трасса будет находиться в Дмитровском районе столицы. Длина велодрома достигнет 200 метров.