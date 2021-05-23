Крупный BMX-велодром возведут в Москве до конца 2021 года

Москва, 23 мая. Возведение большого BMX-велодрома, в состав которого войдут препятствия и специальная трасса в Дмитровском районе Москвы, завершат в декабре этого года.

Сообщается, что трасса будет длинной в 200 метров, а спроектировали ее, понимая навыки новичков и опытных спортсменов.

Этой информацией поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он утверждает, что велодром подойдет не только для тренировок, но и для проведения соревнований районного уровня.

Ранее сообщалось, что велогонщица из Пензы стала бронзовым призером на Кубке мира по BMX-суперкроссу. Турнир проход в итальянском городе Верона. Спортсменка из России в упорнейшей борьбе уступила лишь спортсменкам из Нидерландов и Швейцарии.