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23 мая 02:15
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новостей
02:12
Происшествия
Жителей крупного города в ДР Конго эвакуируют из-за извержения вулкана Ньирагонго
02:11
Общество
Манижа заняла на Евровидении-2021 девятое место
02:00
Общество
Стена Плача, древняя синагога и кафе «Йоськин кот»: где найти Малый Иерусалим в Крыму
01:53
Шоу-бизнес
Итальянская группа выиграла на Евровидении в 2021 году
01:49
Шоу-бизнес
Протеже Киркорова Гордиенко получила от России на Евровидении 12 баллов
01:48
Шоу-бизнес
Британский певец не получил ни одного балла в финале Евровидения
01:40
ФАН-ТВ
«Петербургский уикенд» стал площадкой для улучшения региональной журналистики
01:35
Политика
Болгарский торговец оружием раскрыл содержимое склада во Врбетице
01:29
Экономика
Юрист назвала признаки банка, который скоро закроется
01:14
Общество
Петербургские родители посадили липы и каштаны в память об умерших детях
01:10
Общество
Разумные будут инвестировать: британцы оценили слова Маска о заводе Tesla в РФ
01:09
Общество
Российский ученый оценил вероятность пандемии птичьего гриппа
01:08
Общество
Эксперт предупредил о нехватке кадров для развития системы ИИ в России
01:00
Общество
Укротитель времени: главные фильмы немецкого режиссера Тома Тыквера
00:53
Политика
Политолог Золотарев: на Украине «зраду» ищут везде
00:50
Политика
Newsweek: развитые страны не одобряют внешнюю политику США
00:49
Происшествия
Движение на МКАД в месте столкновения трех автомобилей восстановлено
00:12
Происшествия
Жители Конго покидают дома после начала извержения вулкана Ньирагонго
00:12
Шоу-бизнес
Зрители начали выбирать победителя Евровидения
00:00
Шоу-бизнес
Он не актер, а соавтор: режиссер Борис Хлебников об актере Евгении Сытом
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Движение на МКАД в месте столкновения трех автомобилей восстановлено

Происшествия
Движение на МКАД в месте столкновения трех автомобилей восстановлено
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 23 мая. Движение по МКАД, на участке которой столкнулись три автомобиля, восстановлено.

Информацией о восстановлении движения делится Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Некоторое время назад стало известно, что на внешней стороне 37-ого километра МКАД в Москве произошла авария, участие в которой приняли три автомобиля. Сообщается, что одна из машин загорелась. ДТП стало причиной затруднения движения на четыре километра.

Ранее сообщалось, что машина насмерть сбила пешехода, который пытался перебежать МКАД в неположенном месте. Происшествие произошло на 48-м километре кольцевой автодороги.

москва дтп авария
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