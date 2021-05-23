Движение на МКАД в месте столкновения трех автомобилей восстановлено

Москва, 23 мая. Движение по МКАД, на участке которой столкнулись три автомобиля, восстановлено.

Информацией о восстановлении движения делится Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Некоторое время назад стало известно, что на внешней стороне 37-ого километра МКАД в Москве произошла авария, участие в которой приняли три автомобиля. Сообщается, что одна из машин загорелась. ДТП стало причиной затруднения движения на четыре километра.

Ранее сообщалось, что машина насмерть сбила пешехода, который пытался перебежать МКАД в неположенном месте. Происшествие произошло на 48-м километре кольцевой автодороги.