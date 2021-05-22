Страшное ДТП с возгоранием произошло на внешней стороне МКАД

Москва, 22 мая. Три автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел на 37-километре Московской кольцевой автомобильной дороги. Столкнулись три машины, одна из которых в результате ДТП загорелась. СМИ сообщают, что одного человека зажало в машине.

Информация о пострадавших уточняется. Движение по внешней стороне МКАД затруднено на четыре километра.

Накануне телеканал RT информировал, что 11 мая три человека погибли в результате ДТП на МКАД. Инцидент произошел около деревни Марфино Одинцовского района.

Ранее стало известно, что попытка перебежать МКАД оказалась фатальной для москвича. Автомобиль сбил пешехода, пытавшегося перебежать МКАД в неположенном месте.