Москвичам перечислили районы столицы с максимальным предложением новостроек

Москва, 22 мая. Риелторы рассказали, где на данный момент в Москве представлено наибольшее количество квартир на первичном рынке.

Больше всего квартир и апартаментов в новостройках Москвы находятся в Даниловском районе, следует из обзора рынка аналитиками агентства недвижимости «Азбука жилья». В текущем месяце в границах района продается 2,177 тысячи лотов общей площадью 150,9 тысячи квадратных метров. Второе место по количеству «первчики» занимает Филевский Парк, где реализуется 1,405 тысячи объектов, общая площадь которых — 120,2 тысячи квадратных метров. Третью строчку занимает район Люблино с 1,262 тысячи квартир и апартаментов общей площадью около 100 тысяч «квадратов», пишет РБК.

Суммарный объем предложения в Москве на данный момент равен 26,549 тысячи жилых объектов. Порядка 70% из этого объема продаются в зоне от Третьего транспортного кольца до МКАД.

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