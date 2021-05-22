Депутат Госдумы Лысаков рассказал о ловушках на российских дорогах

Москва, 22 мая. Установка ограничительных знаков скорости прямо перед камерами провоцирует водителей на нарушение правил, так как они не успевают сбрасывать скорость до требуемого значения.

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков рассказал URA.RU о том, какие подводные камни расставляют на дорогах сотрудники ГИБДД.

Политик объяснил, что иногда на дорогах расставляют знаки снижения скорости и предупреждение о ремонтных работах, хотя их уже давно нет, а камеры фиксации продолжают стоять. Водители все равно попадают в эти «ловушки-кормушки». Он также подчеркнул, что подобные действия могут привести к аварийным ситуациям.

По мнению Лысакова, на трассах с хорошим покрытием и видимостью следует увеличить максимальную разрешенную скорость в соответствии с их категорией, то есть техническими параметрами. Подобные изменения помогут сделать на автомагистралях скорость потока выше, а движение — безопаснее.