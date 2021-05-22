Спрос на аренду элитных квартир в Москве вышел на докризисный уровень

Москва, 22 мая. В прошлом месяце был зафиксирован рекордный уровень спроса на аренду элитной недвижимости в столице за последние полтора года.

Число обращений от арендаторов с начала текущего года выросло на 12%. Спрос практически вернулся к докризисным показателям конца 2019 года, сообщили «Известиям» аналитики международного агентства элитной недвижимости Savills.

«Что касается стоимости аренды квартир в Москве, то сейчас мы наблюдаем положительную динамику, тогда как в прошлом году отмечалось ощутимое падение цен», — отметила директор департамента аренды Savills в России Елена Куликова.

По данным экспертов, средний бюджет предложения на рынке элитной аренды Москвы в апреле составил 354 тыс. рублей за объект в месяц. Этот показатель увеличился на 6% с начала года.

Санкт-Петербург и Москва вошли в число мировых лидеров по росту цен на элитное жилье, сообщалось ранее.