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Экономика
Минфин РФ сообщил о размещении еврооблигаций на 1,5 млрд евро
20:12
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Депутат Госдумы опроверг слова главы МИД Австрии о неготовности РФ вести диалог с ЕС
20:11
Армия
The Drive: США и НАТО отработали «наступление» на Россию
20:10
Происшествия
Мужчина порезал колеса и избил петербуржца на дороге
20:10
Политика
Политолог Бортник заявил, что Запад холодно относится к обидам Зеленского
20:09
Общество
Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну
20:09
Политика
Нацгвардия Украины задержала белоруса с мешками навоза у посольства в Киеве
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
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Спрос на аренду элитных квартир в Москве вышел на докризисный уровень

Экономика
Спрос на аренду элитных квартир в Москве вышел на докризисный уровень
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 мая. В прошлом месяце был зафиксирован рекордный уровень спроса на аренду элитной недвижимости в столице за последние полтора года.

Число обращений от арендаторов с начала текущего года выросло на 12%. Спрос практически вернулся к докризисным показателям конца 2019 года, сообщили «Известиям» аналитики международного агентства элитной недвижимости Savills.

«Что касается стоимости аренды квартир в Москве, то сейчас мы наблюдаем положительную динамику, тогда как в прошлом году отмечалось ощутимое падение цен», — отметила директор департамента аренды Savills в России Елена Куликова.

По данным экспертов, средний бюджет предложения на рынке элитной аренды Москвы в апреле составил 354 тыс. рублей за объект в месяц. Этот показатель увеличился на 6% с начала года.

Санкт-Петербург и Москва вошли в число мировых лидеров по росту цен на элитное жилье, сообщалось ранее.

москва недвижимость рынок жилья аренда жилья
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Все новости / Экономика / Спрос на аренду элитных квартир в Москве вышел на докризисный уровень
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