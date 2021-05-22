У пострадавшей от рук тренера москвички диагностировали непроникающее ранение головы

Москва, 22 мая. Правоохранители установили, что после инцидента с тренером Денисом Егоровым пострадавшая жительница столицы РФ попала в больницу с травмой головы, заявили в пресс-службе МВД.

Когда женщине оказали необходимую помощь, она заявила, что ей выстрелил в голову знакомый. Нападавший, как впоследствии было установлено, стрелял из стартового пистолета. На данный момент по факту случившегося ведется доследственная проверка, заявили в пресс-службе МВД по городу.

Ранее стало известно о личности стрелка, ранившего женщину у подъезда. Им оказался тренер по фигурному катанию Денис Егоров, сообщал ФАН. Мужчина имеет богатое спортивное прошлое и в последнее время активно занимался тренерской деятельностью.