Стрелявшего в женщину тренера по фигурному катанию ищут московские приставы

Москва, 22 мая. Москвич Денис Е., который подозревается в вооруженном нападении на женщину, оказался должником. Его разыскивали сотрудники УФССП.

У мужчины образовалась задолженность по кредитным платежам без учета ипотеки. Исполнительный сбор составил 1 тысячу рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее 40-летнего подозреваемого доставили в полицейское отделение, где он давал показания. Специалисты выясняют причины его конфликта с пострадавшей, а также детали случившегося.

Тренер по фигурному катанию выстрелил из пистолета женщине в голову, сообщал ФАН. В результате нападения пострадавшая осталась жива. Она получила травму.