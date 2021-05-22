Власти Москвы расширяют парк социального такси

Москва, 22 мая. Парк социального такси Москвы пополнили 24 микроавтобусами. До конца текущего года появятся еще 20 автомобилей, которые будут осуществлять индивидуальные и коллективные перевозки.

Ожидается, что к концу года в Москве будет более 170 машин для перевозки маломобильных граждан. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Новые машины позволят увеличить количество поездок на 30-35%, служба социального такси сможет осуществлять более 150 тыс. выездов в год.

Все жители столицы должны быть обеспечены безопасным, надежным транспортом. Так, Москва укрепила за собой звание города с развитой безбарьерной средой, подчеркнул заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что жителя Ленинградской области признали лучшим таксистом в России. Конкурс проходил в Сочи, а участники должны были продемонстрировать знания ПДД, законодательства и устройства автомобиля. Жюри определило лучшего водителя такси 2020 года — им стал Алексей Стебо.