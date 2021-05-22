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22 мая 17:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:09
Шоу-бизнес
Олеся Судзиловская сравнила кино со сферой обслуживания
17:09
Экономика
Электромобиль Hongguang Mini EV обогнал по популярности Toyota Corolla
17:08
Политика
Партия ОПЗЖ призвала Киев прекратить издеваться над Конституцией и законом
17:07
Общество
Карнаухов объяснил, что нужно вычленять из словесного потока Волкова
17:05
Политика
Руководитель партии Зеленского признался, что отдал голос за Кличко
17:05
Политика
Делегация из Германии впервые с начала пандемии посетила Крым
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
Общество
Названы десять причин, чтобы добавить щавель в рацион
17:00
Ближний Восток
Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны
17:00
Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
16:59
Общество
Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
16:50
Шоу-бизнес
Кирилл Гребенщиков объяснил, почему держит семейную жизнь в тайне
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Власти Москвы расширяют парк социального такси

Общество
Власти Москвы расширяют парк социального такси
Невские Новости

Москва, 22 мая. Парк социального такси Москвы пополнили 24 микроавтобусами. До конца текущего года появятся еще 20 автомобилей, которые будут осуществлять индивидуальные и коллективные перевозки.

Ожидается, что к концу года в Москве будет более 170 машин для перевозки маломобильных граждан. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Новые машины позволят увеличить количество поездок на 30-35%, служба социального такси сможет осуществлять более 150 тыс. выездов в год.

Все жители столицы должны быть обеспечены безопасным, надежным транспортом. Так, Москва укрепила за собой звание города с развитой безбарьерной средой, подчеркнул заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что жителя Ленинградской области признали лучшим таксистом в России. Конкурс проходил в Сочи, а участники должны были продемонстрировать знания ПДД, законодательства и устройства автомобиля. Жюри определило лучшего водителя такси 2020 года — им стал Алексей Стебо.

автомобили такси соцтранспорт
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